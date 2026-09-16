El equipo de Lorena Castell gana 'Congelados' y dona los 3.000 euros del premio a 'Mamás en Acción'

Tras superar un piscina con serpientes que se mueven alrededor, Lorena Castell, Yema Mengual y Raúl Tejón se proclaman vencedores del primer programa de 'Congelados'.

El reto no ha sido apto para todos los públicos. Los concursantes se han enfrentado a una bañera llena de serpientes y han tenido que aguantar sin moverse mientras los animales se paseaban a su alrededor. Finalmente, Lorena Castell, Yema Mengual y Raúl Tejón han logrado resistir y se han llevad la victoria en el estreno de 'Congelados'.

Pero el premio tendrá un destino todavía más especial. Lorena Castell ha anunciado que los 3.000 euros que han conseguido serán donados a 'Mamás en Acción', una organización que acompaña a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. "Esto lo hemos luchado para vosotras. ¡Mamás luchadoras!", ha celebrado la presentadora.

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido