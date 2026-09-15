"¡Esto duele!": los gritos de angustia de Silvia Abril cuando le ponen pinzas en la cara en 'Congelados'

Silvia Abril, Raúl Tejón y María Zurita se enfrentan a esta prueba de Congelados en la que se deben quedar inmóviles mientras una señora les pone pinzas en varias partes de la cara.

En una de las rondas de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta presentado por Àngel Llàcer en el que solo los más fríos ganan, Silvia Abril, capitana de uno de los equipos; María Zurita, del equipo de Miki Nadal, y Raúl Tejón, del equipo de Lorena Castell, deben quedarse inmóviles mientras les colocan pinzas en la cara.

Mientras al actor le ponen las pinzas en ambas orejas, a María Zurita y Silvia Abril se las enganchan en la barbilla. Y, cuando a la cómica le ponen otra en la oreja, Miki Nadal bromea desde plató: "Parece una teleoperadora". Pero las pinzas a Silvia Abril le duran poco... "¡Esto duele!, ¡la de la barbilla!"", grita sin parar Silvia Abril, que comienza a mover la cabeza hasta que, finalmente, consigue que la pinza de la barbilla caiga.

Pero no solo eso, la cómica decide también quitarse de un manotazo rápido la de la oreja. Eso sí, el resto de equipos en plató la pillan in fraganti. "Uy, como si no lo hubiéramos visto", destaca, entre risas, Àngel Llàcer en el vídeo, donde Eva González destaca que "ella se ha vuelto a quedar quieta como si no hubiera pasado nada".

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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