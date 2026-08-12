El monólogo de Quim Gutiérrez sobre compartir piso: "Descubres que en el mundo hay gente muy limpia y muy guarra"

Quim Gutiérrez reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre compartir piso: "Cuando te independizas se te quitan los remilgos, antes veías el pollo con hongos y ahora dices, 'fíjate, una pechuga con boletus'".

"Yo ya venía contento de cosa porque me he liado la manta a la cabeza de una manera...", arranca su monólogo Quim Gutiérrez en El Club de la Comedia, donde destaca que ha hecho "una cosa acojonante": "No quería precipitarme y estaba esperando el momento bueno para lanzarme y me he lanzado, me he independizado, pero no de mis padres sino del resto de la humanidad". Y es que ya no comparte piso con nadie: "No dejo ni entrar a mi novia, que duerme en el descansillo". "Dejé de vivir con mis padres para que me dejaran de controlarme, fue marcharme de casa y descubrir que la vida puede ser maravillosa, pero en casa de mis padres", confiesa el actor en este vídeo, que destaca que "irse a vivir a un piso compartido no es tan fácil porque tienes que pasar una entrevista".

"Luego hicimos el reparto de habitaciones, que funciona por orden de aparición, como las películas", señala Quim Gutiérrez, que destaca que a él le "tocó la del último en llegar": "Tiene sus cosas buenas y malas, lo que no tiene son ventanas, pero es una cosa positiva porque así tu madre no te puede hacer cortinas con retales". Además, explica que "cuando te independizas hay un proceso de adaptación estomacal y se te quitan los remilgos": "La comida se ve distinta, antes veías el pollo con hongos y ahora dices, 'fíjate, una pechuga con boletus'". Por último, "cuando compartes piso descubres que en el mundo hay gente muy limpia y muy guarra".

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