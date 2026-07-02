El monólogo de Miren Ibarguren sobre las "ventajas" de la crisis económica en España: "Como excusa te vale para todo"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos algunos de los monólogos más recordados de El Club de la Comedia. Entre ellos, el de Miren Ibarguren en 2011, una divertida reflexión sobre la crisis económica y sus "inesperadas ventajas".

"A mí esto de la crisis me ha dejado contentísima, ya tenía ganas de vivir una", decía Miren Ibarguren al arrancar este monólogo de El Club de la Comedia, emitido en 2011 y que ahora recuperamos con motivo del 20 aniversario de laSexta. La actriz defendía que, pese a las continuas quejas, la crisis también tenía "sus ventajas".

"Por ejemplo, de entrada, como excusa es buenísima, te vale para todo", bromeaba. Según apuntaba incluso había conseguido unir más a las familias. "Ahora ya no te da tanto apuro ir a casa de tus suegros a comer, ni a cenar, ni a desayunar", ironizaba.

Puedes disfrutar del monólogo completo en el vídeo que acompaña esta noticia.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Belén Rueda, Gogo Jiménez, Ángel Martín y Miren Ibarguren.

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