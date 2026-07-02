Morant mantiene la confianza en Mercedes González tras su imputación: "Me gustaría que la justicia fuera justa, me hubiera gustado ver a Rajoy y a Cospedal investigados"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos reacciona y responde en directo en Al Rojo Vivo a la decisión del juez Pedraz de imputar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La ministra Diana Morant asegura en Al Rojo Vivo que desde el Gobierno mantienen su confianza en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a la que el juez Pedraz acaba de imputar en el marco del llamado caso Leire.

"Hay que hay que respetar los momentos de la justicia. Si esta considera que tiene que investigar a Mercedes González, que la investigue y creo que se resolverá", afirma la ministra, admitiendo entender, no obstante, "el escándalo y cómo pueden sonar estas cosas".

Ahora bien, realmente, afirma Morant, "yo me escandalizo mucho cuando hace poquísimas semanas un director de la UDEF reconoció ante el juzgado que le hicieron quitar de un informe de las cloacas del PP el nombre de Mariano Rajoy y no ha pasado nada".

Es por ello que, "a mí me gustaría que la justicia fuera justa. Me habría gustado ver a Mariano Rajoy, a Cospedal y a la señora Sáenz de Santamaría investigados. Creo que había suficientes indicios y espero que, en este caso, la justicia investigue hasta el final, no como hizo en aquel momento", reitera Morant, asegurando que, de momento, "en el Gobierno tenemos confianza en la señora Mercedes González".

Por otro lado, y ante la pregunta de Antonio García Ferreras, de si realmente cree que una directora general de la Guardia Civil, estando imputada por dos delitos, debe permanecer o no en su puesto, Morant reitera de nuevo su confianza en González: "Las circunstancias son las que son y que nosotros confiamos. Hemos seguido confiando y seguimos apoyando a un fiscal general, que no es que estuviera investigado, es que ha sido condenado. Y, sin embargo, yo sigo pensando y defendiendo su inocencia. Así que, bueno, la justicia es la justicia y la política es la política".

"¿Pero se imagina lo que diría usted en la oposición si la directora general de la Guardia Civil de un gobierno del Partido Popular fuese imputada y no dimitiera?", le pregunta y espeta Ferreras. La respuesta de la ministra es clara: "Sí, porque lo he dicho. Y, sin embargo, en este país todavía no sabemos quién es M. Rajoy y me parece muy grave".

No obstante, Morant asegura que no quiere hacer un 'y tú más', pero reitera que "las circunstancias judiciales que nos rodean generan sospechas. A mí me las generan": "Yo lo siento, pero lo tengo que decir, y entiendo que se resienten las instituciones, también la Guardia Civil se resiente, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando hay realmente políticos de primer nivel, como el presidente de un gobierno, M. Rajoy, que no es juzgado por la justicia como toca y, por tanto, sí vivimos en una sociedad que a día de hoy las instituciones están resentidas, también la institución judicial", confiesa Morant.

Eso sí, rechaza por completo que este sea un caso de persecución: "No, yo no veo ninguna maniobra. Yo digo que hay que respetar los tiempos de la justicia y hay que respetar también las decisiones políticas", concluye la ministra. En el vídeo podemos ver su entrevista completa en Al Rojo Vivo.

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