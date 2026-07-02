Montse Mínguez (PSOE) pide respetar la presunción de inocencia de la directora de la Guardia Civil: "Está imputada por hacer unos cafés"

El contexto La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido imputada junto al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez'.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido la presunción de inocencia de Mercedes González, directora de la Guardia Civil imputada junto a Manuel Llamas en el 'caso Leire Díez'. Mínguez ha subrayado que los tiempos de la justicia deben respetarse, diferenciándolos de los tiempos políticos. Ha confiado en la labor de González y ha recordado que casos como el de Miguel Ángel Rodríguez han sido sobreseídos. Mínguez ha criticado al PP por no aplicar las lecciones que exigían al PSOE y ha señalado la rapidez actual de los procesos judiciales como un éxito del gobierno de Pedro Sánchez. Ha destacado el alto nivel de exigencia y transparencia del PSOE, rechazando lecciones de otros partidos.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido este jueves respetar la presunción de inocencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien ha sido imputada junto al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez'.

"Hay dos cosas distintas: los tiempos de la justicia, que siempre hemos dicho que vamos a respetar, y los tiempos políticos. No solo le pedimos a la justicia que sea justa, sino que los ciudadanos lo entiendan", ha señalado Mínguez en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Así, ha asegurado que "se le está imputando a la directora de la Guardia Civil, ella ha dicho por hacer unos cafés, que es muy diferente que reunirse y hacer una trama como la que hemos visto, que es la Kitchen". Ha hecho hincapié en que este jueves se ha conocido que "se ha sobreseído la causa de Miguel Ángel Rodríguez, en el que hace unos pocos meses estaba condenando al Fiscal General del Estado, casi casi por lo mismo".

De esta manera, ha reconocido que confía en su "compañera Mercedes González". "Ha hecho una excelente labor al frente de la Guardia Civil y, por lo tanto, vamos a confiar en la presunción de inocencia y vamos a darle el tiempo a que ella también se pueda defender", ha añadido.

Tras ser preguntada por qué cuando estaban en la oposición le exigían al Partido Popular dimisiones cuando había imputaciones, Mínguez se ha limitado a decir que "le exigimos al Partido Popular desde el Gobierno que se apliquen ellos las lecciones que nos dan al Partido Socialista hoy mismo".

De esta manera, Mínguez ha cargado contra el PP. "Es que aquí tenemos audios que hemos escuchado todos sobre la señora Cospedal que no se han tenido en cuenta dentro de la trama Gürtel. Tenemos lo del M.Rajoy, que tampoco se ha tenido en cuenta en la trama, ni en la Gürtel, ni en la Kitchen, ni la señora Cospedal en la Kitchen. Y ahora la señora Mercedes González está imputada por hacer unos cafés que ella misma ha dicho que nunca jamás", ha asegurado.

"Tenemos el nivel de exigencia muy elevado"

Además, la portavoz socialista ha apuntado que ahora "los procesos están siendo muy rápidos". "A lo mejor también es otro éxito del gobierno de Pedro Sánchez, hay más recursos en la justicia. Y ahora los procesos son muchos más rápidos de los que había anteriormente", ha señalado.

Así, ha apuntado otra vez contra el PP. "Ya lo estamos viendo, que la Gürtel, ha habido no sé cuántos juicios, todavía hay cosas pendientes. La Kitchen también está 13 años después... Con lo cual démosle margen y toda la verdad saldrá adelante", ha señalado. Mínguez ha insistido que "la justicia necesita su tiempo". "Yo entiendo que la política necesita titulares, pero nosotros vamos a seguir confiando en la presunción de inocencia de muchos de nuestros compañeros", ha añadido.

"Tenemos el nivel de exigencia muy elevado y tenemos un nivel de transparencia muy elevado. Lo que no voy a permitir es lecciones que nos den otros partidos que evidentemente antes de dar lecciones se tendrían que mirar un poquito más", ha concluído.

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