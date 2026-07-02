La confesión de Mariana Nannis en 'Mujeres ricas': "Habré gastado cinco millones de euros de mi marido en ropa"

Mariana Nannis, de 'Mujeres ricas', explicaba en este vídeo que se consideraba una persona "caprichosa" hasta el punto de que su armario "no tenía fondo" y se gastaba el dinero de su marido, el exfutbolista Claudio Caniggia.

"Soy caprichosa y hago lo que quiero", afirma Mariana Nannis en el primer programa de 'Mujeres ricas', donde confiesa que su armario no tiene "fondo": "A veces me compro la ropa doble por si se rompe o raya, para tener el otro".

Y es que la mujer del exfutbolista de la selección argentina Claudio Caniggia aseguraba que se podría haber gastado "cinco millones de euros" en el dinero de su marido para comprarse ropa.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.