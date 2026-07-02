Morant anuncia su candidatura para gobernar la Comunidad Valenciana: "Me gustaría ser la primera mujer en liderar la Generalitat"

La secretaria general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana (PSPV-PSOE) confiesa en Al Rojo Vivo que en la Comunidad Valenciana "hay pulsión de cambio y el PSOE, junto con Compromís, podemos sumar". En el vídeo, la entrevista completa.

Diana Morant, secretaria general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana (PSPV-PSOE) anuncia que será la candidata de los socialistas valencianos para presidir la Comunidad Valenciana. Es cierto que ha elegido un día un poco convulso para anunciar su decisión, ya que el juez Pedraz ha imputado a la directora de la Guardia Civil, pero tal como aegura en Al Rojo Vivo: "Tenemos que estar preparados para todos los días. Cuando uno quiere ser presidenta de la Generalitat, tiene que estar preparado para esto, y si viene una riada, para no estar en el Ventorro".

Sería Morant, si ganara las elecciones, la primera mujer en presidir dicha región, algo que para la actual ministra de Ciencia y Universidades sería "muy simbólico, que el PSOE pudiera alcanzar ese hito de tener a la primera presidenta mujer en la Generalitat valenciana, "así que me siento doblemente responsabilizada", confiesa.

Por su lado, a la pregunta de Antonio García Ferreras de cómo un PP valenciano que ha hecho una gestión absolutamente terrorífica y lamentable de la DANA, con Carlos Mazón como gran símbolo de la indignidad, puede estar todavía primero en las encuestas, Morant asegura tener otros números: "Discrepo de esas encuestas. Partiendo de ahí, nosotros manejamos otros números y, de hecho, el PP no presenta encuestas desde la DANA, tampoco con la sustitución de Mazón".

De este modo, añade que "nuestras encuestas, nuestros números y, sobre todo, la encuesta de la calle con la huelga educativa, con las huelgas de las víctimas de la DANA, que siguen saliendo a la calle... nos dicen que el votante del PP está muy enfadado con el PP: está enfadado con Mazón, con Pérez Llorca y con Feijóo, porque cada vez que viene Feijóo sigue ahondando en esa vergüenza de seguir aplaudiendo su gestión, de considerarse víctimas y de no asumir la responsabilidad".

Y con respecto a Vox, "que le interesa mucho que esté el PP aquí gobernando, pero que en definitiva son socios", afirma Morant, recordando que su aportación a la DANA fue la de robar y luego cerrar en falso esa comisión de investigación".

Por tanto, según Morant, en Valencia "hay pulsión de cambio y el PSOE, junto con Compromís, que tenemos un partido a la izquierda del PSOE muy fuerte, cosa de la que me alegro mucho, que está sacando a mucha gente de la abstención y que podemos sumar". Y este, asegura, es el mensaje que se puede hacer aquí en la Comunidad Valenciana: "Y desde luego a mí me gustaría liderar ese cambio y no la resignación y la desesperanza que hay ahora".

Con respecto a la polémica de la ley de nietos y la regularización de migrantes, que critica Vox, pero también el PP, Morant ve "un discurso muy franquista": "Yo creo que aquí se echa de menos esa, esa España donde los españoles no podíamos vivir y no podíamos trabajar y se iban fuera. El hermano de mi madre se fue a Alemania y mis primas hermanas, nacidas en Alemania, tienen doble nacionalidad y son españolas y alemanas. Y esto ha ocurrido en un país que hemos sido emigrante, y lo hemos sido porque éramos un país pobre y sometido a una dictadura que es la franquista".

"Y hay mucha gente por ahí que está sometida a vidas que no puede aguantar, que son la pobreza, que son las guerras y que ahora en nuestro país ven esperanza, igual que nosotros la veíamos en Alemania, en Francia, en México (...) Creo que es normal, que habla bien de nuestro país y que igual que nosotros hemos emigrado, pues hay gente que viene aquí que nos enriquece", añade la ministra, asegurando que lo que le preocupa es "el odio que pueden verter en las calles".

"A la vez que están diciendo eso [PP y Vox] cuando dicen que 'no hay de todo para todos', aquí en la Comunidad Valenciana lo que están haciendo son amnistías fiscales a los que más tienen y hacer recortes en los servicios públicos. Los culpables son ellos. Ellos deciden privatizar la sanidad y van a cerrar la mitad de plantas ahora en verano. Ellos deciden recortar en educación y salen los profesores a la calle. Son ellos, no son los migrantes", argumenta Morant.

Ahora bien, si el argumento de PP y Vox es que no te atienden en la sanidad por culpa de los migrantes, "eso puede destapar un odio en la calle que a mí me gustaría que no pasara", confiesa la ministra, señalando a su vez lo peligroso de ese "discurso político tan racista que es el de la división y del señalamiento".

Por último, la ministra, a la pregunta de si va a dimitir de su cargo actual en el Gobierno, para centrarse en sus labores de candidata a la presidencia de la Generalitat valenciana, responde que, sin duda, "como ministra hace "muchísimo más" por la Comunidad Valenciana en cada Consejo de Ministros de lo que hacen Mazón o Pere Llorca o quien sea". Ahora bien, "sí que me gustaría tomar mi decisión y venirme a la Comunidad Valenciana al 100% antes de que se convoquen las elecciones", confiesa y concluye la actual secretaria de los socialistas valencianos.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista, donde reacciona también a la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil.

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