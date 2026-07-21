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Las claves de la segunda estrella

Edu Pidal revela algunos de los secretos de la concentración en EEUU de la selección española: "Se ha abandonado el régimen militar que acompañaba a los equipos"

El periodista de Onda Cero explica que los futbolistas de la Roja "han tenido tiempo libre, las familias han podido visitarles, han podido salir a cenar e incluso dormir fuera alguna noche" durante su estancia en el Mundial.

Edu Pidal

España sigue celebrando su segundo Mundial. El equipo de Luis de la Fuente festejó este lunes en Cibeles la consecución de su segunda estrella y, tras 50 días de concentración, los jugadores por fin podrán este martes volver a la normalidad.

Edu Pidal, periodista de Onda Cero, explica que "uno de los secretos" del éxito de la Roja en Estados Unidos "ha sido estar cerca otra vez". "Hemos vuelto a la normalidad", añade Pidal sobre la concentración de los futbolistas del combinado nacional en tierras americanas.

El periodista detalla que en este Mundial "se ha abandonado el régimen militar que acompañaba a los equipos", lo que se ha traducido en que los futbolistas han hecho una vida lo más normal posible pese a estar en un torneo en el que, tradicionalmente, solían aislarse, desplazándose del hotel al campo de entrenamiento y viceversa.

"Han tenido tiempo libre, las familias han podido visitarles, han podido salir a cenar e incluso dormir fuera alguna noche", relata Pidal en Al Rojo Vivo sobre la rutina de los campeones del mundo. Además, destaca la calidad humana del grupo formado por De la Fuente. "Han sido 50 días fuera de casa con 26 buenas personas", concluye.

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