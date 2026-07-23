El monólogo de María Castro sobre la presión social por ser madre: "Si quisiera a alguien llorando toda la noche, me buscaría un divorciado"

En 'El Club de la Comedia' de 2011, María Castro tira de ironía para desmontar los tópicos sobre la maternidad.

María Castro abordó en su monológo de El Club de la Comedia emitido en 2011 la presión que muchas mujeres sienten en torno a la maternidad. "No me gustan los niños. A ver si se enteran mis amigas de una vez: yo no quiero ser madre", arrancaba la actriz, dejando claro desde el primer momento el tema de su actuación. Incluso bromeaba comparándose con "los cocodrilos que se comen a sus crías", asegurando que ellos tenían "más instinto maternal" que ella.

La humorista relataba entonces la visita de una amiga a su casa junto a sus hijos, mientras estos iban "destrozando la casa habitación por habitación". Fue entonces cuando recibió uno de los comentarios más clásicos: "Se te está pasando el arroz".

A partir de ahí, Castro ironizaba sobre cómo cambian algunas personas tras convertirse en madres. "¿Pasan a formar parte de una especie de secta? Lo que quieren es conseguir más y más adeptos", decía entre las risas del público. "Es por pura envidia, porque quieren vernos tan jodidas como ellas, con ojeras, sin sexo y con los pezones como campurrianas", señalaba.

"Si yo quisiera una persona en mi habitación que se pasa la noche llorando, se engancha a mi teta para calmarse y luego se queda dormido, me buscaría un divorciado",concluía entre las carcajadas del público.

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