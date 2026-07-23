Alfonso Pérez Medina, tras las declaraciones de Zapatero sobre las joyas en televisión y no ante el juez: "Este tipo de cosas no gustan a los jueces"

Alfonso Pérez Medina, periodista y jefe de Tribunales de laSexta, analiza las explicaciones que ha dado el expresidente sobre el asunto de las joyas en una entrevista en TVE.

Poco más de un mes después de que el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, declarase ante el juez, ha concedido una entrevista a TVE donde ha negado haber intervenido en el rescate de Plus Ultra, ni haberse corrompido. También ha atribuido las joyas incautadas a un "regalo personal": "Ni tenían uso, ni destino. No podíamos imaginar ese valor". No ha dado más explicaciones porque, dice, lo va a hacer ante el juez.

Sobre las joyas, "al juez no le dijo absolutamente nada, no le dio ningún tipo de explicación sobre su origen. Le dijo que necesitaba tiempo, que una semana o diez días y han pasado ya dos meses desde que se encontraron las joyas y más de 35 días desde que dio esa declaración ante el juez José Luis Calama", explica el periodista y jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina.

Es ahora, en esta entrevista, cuando el expresidente ha hablado por primera vez de estas joyas, asegurando que eran un regalo de cortesía y que no tenían valor patrimonial. "Según la tasación que se ha hecho, valen más de 1.300.000 euros. Es decir, que un poquito más que cortesía", reacciona Pérez Medina, señalando además que estas declaraciones pueden no gustarle a los jueces.

"Cuando tienes la oportunidad de dar una explicación ante un juez y prefieres no darla y al mes te vas a una televisión a dar estas explicaciones, pues evidentemente es algo que en la Audiencia Nacional no está gustando nada", concluye el periodista.

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