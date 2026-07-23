El presidente de la Confederación de Hostelería de España carga contra la ley antitabaco de Sanidad: "No solo perjudica a la hostelería, sino a toda la sociedad española"

Los detalles José Luis Álvarez Almeida, presidente de Confederación Empresarial de Hostelería de España, asegura que la ley antitabaco de Sanidad perjudicará a españoles y a turistas que vienen a España. "Mucha de nuestra vida hostelera la hacemos en nuestras terrazas", puntualiza.

Preguntado por Inés García sobre cómo perjudicará la nueva prohibición al tabaco al sector hostelero, José Luis Álvarez Almeida, presidente de Confederación Empresarial de Hostelería de España, asegura que a quien nos perjudica es "a la propia sociedad española". "No solamente al sector hostelero, también a los españoles y los turistas que vienen a España. Mucha de nuestra vida hostelera la hacemos en nuestras terrazas y escogemos estar en ellas porque son espacios libres, abiertos, donde se respira tranquilamente, donde se está muy bien", afirma Álvarez.

Álvarez Almeida no cree que haya habido consenso con respecto a la aprobación de esta medida, "no es un consenso del diálogo con el sector ni es un consenso con la sociedad española, porque nosotros en nuestras encuestas que hacemos en nuestros bares, no hay ninguna crítica a que haya fumadores y no fumadores en nuestras terrazas", explica en Al Rojo Vivo.

Sobre la posición de hostelería de España contra el tabaquismo, el presidente de Confederación Empresarial de Hostelería de España, afirma en Al Rojo Vivo: "Todo lo que sea ayudar y reforzar que la gente pueda dejar de fumar, lo tenemos clarísimo. De ahí no nos vamos a mover, y ese es un pensamiento que está en todos los hosteleros. Pero esta ley lo que va a permitir es que la gente que fumaba en una terraza tenga que salir de una terraza a dos metros. Y, curiosamente, la terraza es un espacio público que los hosteleros pagamos para poder hacer nuestros negocios en ese espacio público. Y curiosamente ahí no se va a poder fumar. Pero en el espacio público, que es la acera donde estamos todos, ahí sí se va a poder fumar".

"La ley ya permite a día de hoy la ley ya lo permite a día de hoy, que el establecimiento, el hostelero, pueda prohibir fumar en sus terrazas. La ley nos permite que pueda haber terrazas libres de humos. No es la sociedad española la que nos está demandando que tengamos terrazas libres de humos. Por lo tanto, creo que a veces llevamos al conflicto y llevamos a una discusión que en las terrazas hay problemas entre fumadores y no fumadores, que no existe", explica.

A la pregunta sobre por qué creen que pueden perder clientes con la nueva ley, el representante de los hosteleros cree que es un tema de educación. "Si lo que queremos es que la gente deje de fumar, tenemos que hacer campañas de sensibilización. En las terrazas no se podrá fumar, pero después nuestros jóvenes van a poder ir a la Plaza del Ayuntamiento, donde se puede hacer un macro botellón y se va a poder fumar, porque eso quién lo va a controlar", argumenta Álvarez.

El presidente de Confederación Empresarial de Hostelería de España destaca en Al Rojo Vivo que, desde el gremio, lo que no quieren conflictos estériles. "Este borrador lo que va a implicar es que la gente no fume en la terraza. Se tiene que levantar y fumar. ¿Dónde? Debajo de una marquesina en el portal del vecino de al lado, causándole el trastorno de dejar las colillas por ahí. Los ayuntamientos van a poner ahora ceniceros por todas las calles de la ciudad para que los fumadores depositen sus colillas", asegura.

Entrevista completa en el vídeo

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