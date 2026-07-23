El alcalde de Santiuste (Guadalajara) relata cómo vivieron el incendio de La Mierla durante la final del Mundial: "En la prórroga nos dijeron que teníamos que evacuar"

El alcalde de esta localidad de Guadalajara, Manuel Cuervo, recuerda en Al Rojo Vivo cómo recibieron la orden de abandonar el pueblo en pleno partido de la final del Mundial. Por suerte, y tras días de mucha preocupación, los vecinos ya pueden dormir en sus casas.

El incendio de La Mierla (Guadalajara), el segundo más grande de la historia de España que, por suerte, ya se encuentra en fase de estabilización, obligó a evacuar algunos municipios durante el pasado fin de semana. Uno de ellos fue Santiuste, cuyo alcalde, Manuel Cuervo, recuerda en Al Rojo Vivo cómo recibieron la orden de abandonar el pueblo en pleno partido de la final del Mundial.

"El domingo, justo en plena prórroga del partido, recibí una llamada de la Comandancia de la Guardia Civil diciéndome que teníamos que evacuar y que recibiríamos el mensaje de alerta ES-Alert", explica el alcalde. Poco después, señala que una dotación de la Guardia Civil se desplazó hasta el municipio para colaborar en el desalojo de los vecinos.

"Como prácticamente todo el pueblo estaba reunido en el bar viendo la final, me acerqué al bar, desenchufé el televisor y les dije que teníamos que evacuar", recuerda el alcalde. A partir de ese momento, comenzó una evacuación que define como "rápida y fácil", gracias a la colaboración de los vecinos.

En total, unas 50 o 55 personas tuvieron que abandonar Santiuste esa noche. "Fuimos dos o tres personas casa por casa llamando a los vecinos. El pueblo es pequeño y sabíamos dónde había gente, así que fue una evacuación rápida", relata Cuervo.

El alcalde también reconoce que una de las principales preocupaciones de los vecinos era tener que ponerse al volante después de haber estado viendo el partido en el bar. "Había gente preocupada porque habían tomado una o dos cervezas durante el partido y nos preguntaban si les podían parar cuando salieran del pueblo", recuerda.

Al final, después de unos días de verdadera preocupación por el terrible incendio, los vecinos ya pueden dormir en sus casas y esperemos que el incendio vaya remitiendo completamente en las próximas horas.

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