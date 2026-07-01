El monólogo de Leo Harlem sobre cómo han cambiado los restaurantes en España: "¿Qué cocina japonesa? ¡Si está todo crudo!"

En el primer programa de El Club de la Comedia en laSexta, Leo Harlem analizaba con nostalgia cómo habían cambiado los restaurantes en España en los últimos años y lamentaba, entre otras cosas, la manía de poner nombres complicados a los platos de toda la vida.

"Qué tiempos antes en los que ibas a comer y te miraban las raciones como los toros a los toreros: 'Uno de los dos no sale vivo del restaurante'", recordaba con añoranza Leo Harlem en este monólogo del primer programa de El Club de la Comedia en laSexta, que se estrenó allá por 2011.

Pero el menú y las cantidades no fueron los únicos en cambiar. Los locales también sufrieron importantes reformas y la decoración minimalista no acaba de convencer al cómico, que prefería las perolas de barro, las cucharas de madera y el queso en aceite. También extrañaba la sencillez de los cocineros de antes comparada con la sofisticación de los maîtres.

Los nombres de los platos también le cogieron por sorpresa al descubrir que la "tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo" era un flan de toda la vida.

Pero la culpa de todo, según él, la tenían los suplementos dominicales y su manía por recomendar restaurantes japoneses y cocineros famosos.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Imanol Arias, Carmen Machi, Leo Harlem y Berto Romero

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido