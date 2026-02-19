El monólogo viral de Leo Harlem, en vídeo: "Los maridos son más estresantes que los hijos"

"Un niño te puede pintar la pared, meter el gato en la lavadora o romper la tele, pero un marido puede hacer cualquiera de esas cosas y encima no entender por qué te enfadas", explica Leo Harlem en este vídeo.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el nuevo monólogo de Leo Harlem: "Si ayer le daba un zasca a las suegras, hoy es a los maridos". Y es que el cómico cuenta en 'Leo Talks' que "un estudio ha asegurado que los maridos son más estresantes que los hijos".

Desde el plató de Aruser@s dan la razón al cómico: "Es cierto". "Está llevado un poco al extremo, pero pasa", destaca Alfonso Arús.

