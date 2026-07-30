Ahora

El Club de la Comedia

El monólogo de Eva Hache sobre el miedo de su novio a que lleve el coche: "Se tiró en marcha"

"Le digo, '¿qué es lo peor que nos puede pasar?, ¿que nos matemos? y el me dijo, 'no, que lo rayes'", cuenta Eva Hache en este monólogo de El Club de la Comedia sobre lo que le cuesta a su novia dejarla conducir.

El monólogo de Eva Hache

"Muchas gracias por este espontáneo aplauso, da mucho gusto veros", arranca Eva Hache su monólogo en el plató de El Club de la Comedia, donde pregunta a las mujeres que hay entre el público si las han dejado venir conduciendo a ellas: "El coche, digo, porque a mí me es más fácil que me dejen conducir el autobús". Y es que la cómica se pregunta por qué nadie le deja conducir el coche: "El otro día se lo pedí a mi novio y fíjate que me da a mí que no le hizo mucha gracia, llámalo intuición, llámalo la cara que puso o que se tiró en marcha".

"Además, le digo, '¿qué es lo peor que nos puede pasar?, ¿que nos matemos? y el me dijo, 'no, hay algo muchísimo peor, que lo rayes'", cuenta Eva Hache en este vídeo, donde critica "lo que le cuesta soltar las llaves" a su novio: "Le digo, 'siéntate ahí de copiloto' y el tío se sienta en el coche y se sienta como agarrotao y le digo, 'relájate, angustias'". Y es que la presentadora critica que su pareja "va todo el camino como si le estuvieran sacando una bala".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Leo Harlem, Verónica Forqué, Nene y Fernando Gil.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Interior deniega la petición del presidente de Ceuta de decretar la emergencia nacional por la crisis migratoria: "No es posible"
  2. Madrid recoge cable y vende 'el ático secreto' de Ayuso para la "reconstrucción de la sierra tras el incendio"
  3. Última hora de los incendios en España en directo | El incendio de Fermoselle (Zamora) iguala la extensión quemada del de La Vall d'Uixó (Castellón)
  4. El juez presenta a Julio Martínez como "gestor de fondos" de Zapatero y describe una trama de 27 empresas que operaban con "contratos ficticios"
  5. Mueren dos niños de 10 y 15 años y la madre resulta herida de gravedad en un incendio en una vivienda de Benalmádena (Málaga)
  6. Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, a los 62 años