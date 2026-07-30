El monólogo de Eva Hache sobre el miedo de su novio a que lleve el coche: "Se tiró en marcha"

"Le digo, '¿qué es lo peor que nos puede pasar?, ¿que nos matemos? y el me dijo, 'no, que lo rayes'", cuenta Eva Hache en este monólogo de El Club de la Comedia sobre lo que le cuesta a su novia dejarla conducir.

"Muchas gracias por este espontáneo aplauso, da mucho gusto veros", arranca Eva Hache su monólogo en el plató de El Club de la Comedia, donde pregunta a las mujeres que hay entre el público si las han dejado venir conduciendo a ellas: "El coche, digo, porque a mí me es más fácil que me dejen conducir el autobús". Y es que la cómica se pregunta por qué nadie le deja conducir el coche: "El otro día se lo pedí a mi novio y fíjate que me da a mí que no le hizo mucha gracia, llámalo intuición, llámalo la cara que puso o que se tiró en marcha".

"Además, le digo, '¿qué es lo peor que nos puede pasar?, ¿que nos matemos? y el me dijo, 'no, hay algo muchísimo peor, que lo rayes'", cuenta Eva Hache en este vídeo, donde critica "lo que le cuesta soltar las llaves" a su novio: "Le digo, 'siéntate ahí de copiloto' y el tío se sienta en el coche y se sienta como agarrotao y le digo, 'relájate, angustias'". Y es que la presentadora critica que su pareja "va todo el camino como si le estuvieran sacando una bala".

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