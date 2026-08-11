Maestre responde al Gobierno de Ayuso por el pabellón inseguro de Villaviciosa: "Podían haber metido a los desalojados en el ático de Ayuso, habrían corrido menos riesgo"

El periodista ha destapado este martes en laSexta.com que los desalojados por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid fueron alojados por la Comunidad de Madrid en un polideportivo en Villaviciosa de Odón que no cumple con la normativa en materia de instalaciones de protección contra incendios.

Este martes, laSexta ha destapado que los desalojados por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid fueron alojados por la Comunidad de Madrid en un polideportivo en Villaviciosa de Odón que no cumple con la normativa en materia de instalaciones de protección contra incendios. Se trata de una exclusiva de Antonio Maestre a la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha respondido asegurando que se trata de una "polémica absurda".

De hecho, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha justificado la situación en la que se encuentra este polideportivo porque "no está diseñado como uso residencial para acoger personas".

Ante esta afirmación, Maestre ha ironizado asegurando que en la Comunidad de Madrid están "obsesionados con el uso residencial de las cosas", haciendo referencia al piso de lujo comprado por Planifica Madrid en Chamberí por más de seis millones de euros. "Podían haber metido a los desalojados en el ático de Ayuso, habrían corrido menos riesgo", ha añadido el periodista.

Maestre también ha restado credibilidad a las explicaciones dadas por la Comunidad de Madrid aludiendo a que se desconocía la situación de estas instalaciones, ya que "desde 2011 no cumplen con la normativa de incendios". Buena prueba de ello, ha puntualizado, es que "a este pabellón se le llamaba el 'Madrid Arena' de Villaviciosa por sus condiciones de seguridad".

"En el momento en el que todos los desalojados fueron alojados allí, se puso en riesgo su seguridad", ha afirmado Maestre, que ha concluido dejando claro que "si llega a pasar algo, hubiese sido un problemón".

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