Ahmed, vecino que ayuda a las niñas migrantes en El Príncipe: “Son vulnerables y duermen en la calle, pueden ser violadas”

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Ahmed Enfed-Dal, presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada del Príncipe en Ceuta, asegura que pese a quererles dar las mejores condiciones a las menores, no pueden.

La solidaridad vecinal está presente donde no llegan las administraciones. Al Rojo Vivo ha entrevistado a Ahmed Enfed-Dal, presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada del Príncipe en Ceuta, para preguntarle por las condiciones en las que están viviendo las menores inmigrantes.

Ahmed asegura que pese a quererles dar las mejores condiciones, no pueden. "Están en el suelo con unas colchonetas o una esterilla y un poco de ropa, mantita o cualquier cosa que nos traen los vecinos para taparse, pero nos gustaría que estuvieran en mejores condiciones de las que podemos ofrecerles nosotros", afirma Ahmed.

En la zona del Príncipe donde Juan José Cuéllar entrevista a Ahmed solo hay chicas y mujeres, casi todas menores de edad: "El motivo por el que han decidido reunirlas aquí es porque "son vulnerables y estaban durmiendo en la calle, con lo que ello conlleva que puedan ser violadas y vejadas". "Hemos decidido que esas niñas y esas mujeres deben de estar en un sitio que, aunque no estuvieran en condiciones óptimas, pero sí que estuvieran protegidas", explica.

Ahmed también cuenta que han pasado muchos días y hay ciudadanos de Ceuta que pueden estar cansados de esta situación. "Vemos cómo son los vecinos del Príncipe los que están trayendo la ropa, la comida, e incluso haciendo turnos para vigilar de noche", relata Ahmed a Al Rojo Vivo.

"Si esto está saliendo adelante es gracias a los vecinos", añade. El presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada del Príncipe en Ceuta agradece en Al Rojo Vivo la valiosa ayuda que están prestando algunas ONG como Federación Sur Acoge o Luna Blanca.

El equipo de laSexta Noticias ha visto in situ sillas de ruedas y carritos de bebés, lo que implica que hay chicas con unas necesidades concretas y especiales que no se le están pudiendo dar, a lo que Ahmed responde: "Se las tendría que dar la autoridad competente que, en este caso sería la Ciudad Autónoma de Ceuta". "Nosotros lo que intentamos es que dentro de lo malo, de que no estén atendidas ni en condiciones, darles un mínimo de dignidad. Dejar a una persona en la calle, en el suelo, con un cartón yo creo que es indigno y más a una menor", puntualiza Ahmed.

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