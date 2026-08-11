Afra Blanco, sobre los pabellones usados por Ayuso: "Es lo que la Comunidad de Madrid expone a sus ciudadanos mientras ella está en Miami"

La sindicalista carga contra la Comunidad de Madrid por la gestión de los incendios y denuncia los "riesgos" y "negligencias" a los que expone a los ciudadanos. Además, pide que sean los madrileños quienes echen a Ayuso y critica que el PP "otra vez" se calle.

Las víctimas de los incendios registrados en la Sierra Oeste de Madrid fueron alojadas por la Comunidad de Madrid en un polideportivo de Villaviciosa de Odón que, desde 2010, no cumple con la normativa en materia de instalaciones de protección contra incendios. Ese fue el año en que el Ayuntamiento cedió las instalaciones a la Federación Madrileña de Judo.

La situación ha provocado la reacción de la sindicalista Afra Blanco, que, en el programa Al Rojo Vivo, ha cargado contra la gestión de la Comunidad de Madrid y ha denunciado los riesgos a los que, a su juicio, se expuso a los afectados.

"Cositas, cositas. Riesgos a los que expone la Comunidad de Madrid a sus ciudadanos y ciudadanas. Negligencias claras y evidentes cuando una se dedica a estar en Miami o atendiendo a lo que diga Pedro Sánchez", ha manfiestado.

Blanco también ha cuestionado las explicaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y ha reclamado responsabilidades políticas: "En cualquier caso, y sobre este tema, yo creo que Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel deberían buscarse otra excusa, otra más. A ver si a la tercera aciertan".

La sindicalista ha discrepado, no obstante, de una cuestión con el Partido Socialista Obrero Español de Madrid: la petición de que Ayuso abandone su cargo.

"Dejen, dejen que sean los madrileños quienes la echen, porque a mí me parece que no cabría en cabeza de nadie, ni siquiera en ese Partido Popular, que una vez más, por cierto, lo denuncio", ha señalado.

Blanco ha aprovechado además para criticar la actuación del Partido Popular tras la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana y ha establecido un paralelismo con otros presidentes autonómicos:"El Partido Popular se cayó con Mazón. No dijo ni mu ni lo echó y hoy vuelve otra vez a mantenerse callado. Pero no me cabe ninguna duda de que si esto le hubiera pasado a Guardiola, la hubieran echado; si esto le pasa a Rueda, le hubieran echado; o si le pasa a Salvador Illa, en el caso de Cataluña, el PSC se lo habría echado".

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