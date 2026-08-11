La ONCE explica cómo las personas con discapacidad visual podrán disfrutar del eclipse: "El dispositivo transforma la luz en sonidos"

La iniciativa permitirá a las personas ciegas seguir las distintas fases del fenómeno en tiempo real y percibir, a través del oído, cómo avanza hasta alcanzar su fase de totalidad y después recuperar progresivamente la luz.

El eclipse solar será una experiencia accesible también para aquellas personas que, por sus condiciones físicas, no puedan desplazarse o tengan dificultades para contemplarlo. Es el caso de las personas mayores y, especialmente, de quienes tienen discapacidad visual, que podrán disfrutar del fenómeno gracias a la tecnología.

Así lo ha explicado Usue Vallejo, delegada de la ONCE en Euskadi, en Al Rojo Vivo, donde ha presentado un dispositivo diseñado para que las personas ciegas puedan seguir la evolución del eclipse a través del sonido.

"Se han generado un número determinado de dispositivos para que puedan disfrutarlo aquellas personas que tengan discapacidad visual y que no tengan un resto visual funcional, que sean ciegas totales. Podrán disfrutar del eclipse en igualdad de condiciones a través del sonido", explica.

"El dispositivo transforma la luz en sonidos", explica Vallejo para resumir el funcionamiento de esta tecnología. El aparato cuenta con un sensor situado en la parte trasera que detecta la intensidad de la luz y la convierte en diferentes sonidos.

De esta forma, a medida que la Luna comienza a cubrir el Sol, el sonido va cambiando progresivamente. "Según vaya dándose el eclipse y, de forma gradual, vaya cubriéndose el Sol con la Luna, el sonido será ascendente", explica.

Cuando llegue el momento de totalidad, el sonido será diferente para indicar que la Luna ha ocultado por completo el Sol. Después, el proceso se invierte: "A la inversa, el sonido será descendente para ver, de alguna manera, toda la evolución de ese eclipse".

De esta manera, las personas con discapacidad visual podrán percibir a través del oído las distintas fases del fenómeno y seguir su evolución en tiempo real. Una iniciativa que, según la delegada de la ONCE, demuestra cómo la tecnología accesible puede contribuir a que acontecimientos como este puedan disfrutarse de forma inclusiva.

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