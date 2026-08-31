Alfonso Arús, al ver el bolso de 200.000 dólares de Kim Kardashian: "No entra ni una tarjeta, le han timado"

Alfonso Arús analiza en este vídeo el "look millonario de Kim Kardashian" con un minúsculo bolso de Hermès que, a pesar de medir 11 centímetros, "cuesta 200.000 dólares".

Kim Kardashian "ha elevado su último look a categoría millonaria con un minúsculo bolso de Hermès que cuesta 200.000 dólares", afirma Alfonso Arús, que analiza el bolso al verlo en este vídeo: "¡No te cabe ni una tarjeta de crédito!". "Dudo mucho que salga sin la tarjeta de crédito", afirma, por su parte, Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús detalla que puede que pague con el móvil. Por otro lado, Alfonso Arús se pregunta si "los de Hermès le han timado". Tatiana Arús explica que, aunque son solo "11 centímetros, en reventa puede alcanzar los 300.000 dólares".

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