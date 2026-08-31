La "sopa de paella" que indigna a un español en Estados Unidos: "Representando a España"

El creador de contenido '@bdevikingo' se queda sin palabras al descubrir cómo en Luisiana, Estados Unidos, tienen su propia versión de un plato tradicional español: la "sopa de paella", elaborada con arroz, pollo, gambas, langostinos, puerro y hasta salchichas.

Ya sabemos que la paella ha cruzado fronteras, aunque parece que por el camino siempre sufre transformaciones. Es lo que se ha encontrado el creador de contenido '@bdevikingo' durante su visita a Luisiana, Estados Unidos.

El influencer comparte en redes su sorpresa al recibir lo que el establecimiento presenta como una "sopa de paella". El plato lleva arroz, gambas, langostinos, salchicha, puerro y pollo, todo ello acompañado de una generosa cantidad de caldo. "Ustedes opinen libremente, sin prejuicios", comenta el creador de contenido mientras muestra el plato a cámara. "Representando a España", remata.

"Este invento habrá salido porque no midió bien el agua y le ha salido un arroz más caldoso y lo ha llamado así", bromea Alba Sánchez desde el plató de Aruser@s, a lo que Tatiana Arús encuentra una posible virtud en esta peculiar creación gastronómica: "Esto el día que no te encuentras muy bien seguro que reconforta".

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