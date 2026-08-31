Ganan 17 millones en la lotería y se lo ocultan a sus hijos durante años: "Lo veo muy cruel"

Michael y su mujer se hicieron millonarios de la noche a la mañana, pero decidieron guardar el secreto para evitar que sus hijos "caprichosos y gastones" les pidieran dinero.

Alfonso Arús arranca la semana con una de esas historias que parecen sacadas de una película. Michael y su mujer ganaron 17 millones de euros en la lotería, pero decidieron no contárselo a sus hijos adolescentes.

La pareja llevaba quince años jugando al mismo número cuando un día recibió un correo electrónico comunicándoles que habían ganado semejante fortuna. Tras la celebración inicial, acudieron a un asesor para saber qué hacer con el dinero y cómo invertirlo. Según explica Alba Sánchez en Aruser@s, tenían claro que querían "seguir trabajando y mantener una vida normal". El problema eran sus hijos. Los padres consideraban que eran demasiado "gastones y caprichosos", por lo que el asesor les recomendó que no revelaran la existencia del premio.

El secreto se mantuvo durante años, tanto que, cuando la familia se iba de vacaciones, los padres viajaban sin sus hijos a destinos que se inventaban y llegaban incluso a enviarles "fotografías sacadas de internet" para hacerles creer que estaban en otros lugares. "Lo veo muy cruel. Por muy gastones que sean los hijos, lo más bonito es compartir el botín", apunta el presentador del programa.

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