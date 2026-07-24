El monólogo de Antonio Molero sobre la "Champions League de padres": "Somos competitivos por naturaleza"

En 'El Club de la Comedia' de 2011, Antonio Molero se adentró en la competición secreta entre padres por demostrar quién es el mejor, desde los trabajos del colegio hasta las fiestas de cumpleaños más multitudinarias.

Como recuperamos en este vídeo de 'El Club de la Comedia' para celebrar el 20 aniversario de laSexta, Antonio Molero se subía al escenario para hablar de una batalla que todos los padres conocen: la competición por ser el mejor padre.

El actor explicaba que existe una especie de "Champions League de padres", una lucha silenciosa por superar al resto. "Los padres somos competitivos por naturaleza. Somos un híbrido, un cruce entre Jorge Lorenzo y Mourinho", bromeaba. "Al lado de la Champions League de padres, una pelea de gallos es un torneo Pokémon", añadía entre risas.

Molero ponía como ejemplo las notas de los hijos. Si un niño saca buenas calificaciones y sus padres le llevan al cine como premio, podrían sentirse orgullosos hasta que aparece otro padre que ha llevado a su hijo mucho más lejos. "Comparado con el de su amigo Jaime, que le ha llevado a Eurodisney, soy una mierda pinchada en un palo", ironizaba.

El colegio se convierte en otro de los grandes campos de batalla. Algo tan inocente como ayudar a un hijo con un trabajo de clase puede transformarse en una competición sin límites. "Aunque tú creas que has hecho el mejor collage de la historia, siempre viene un padre, normalmente el de Jaime, que te hunde", explicaba.

Y si hay un momento en el que los padres se juegan realmente su prestigio, ese es el cumpleaños de los niños: Ahora va toda la clase, los amigos, los padres... la Tuna de Arquitectura Total 1859", bromeaba. "Invitado dos menos que la boda de Guillermo de Inglaterra", remataba, imaginando que incluso "el Santiago Bernabéu podría quedarse pequeño" para algunas fiestas infantiles.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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