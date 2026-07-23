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Entrevista en Al Rojo Vivo

Mónica García ve escasas las explicaciones de Zapatero sobre las joyas: "Seguimos igual que ayer"

¿Qué ha dicho? La ministra de Sanidad ha indicado que siguen necesitando pruebas que demuestren lo que realmente ha intentado defender el expresidente del Gobierno. "Faltan explicaciones", ha reconocido.

Mónica García, sobre Zapatero
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Mónica García ha reaccionado a las explicaciones que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que encontraron en su despacho.

En concreto, Zapatero ha indicado que esas joyas incautadas eran un "regalo personal". "Ni tenían uso, ni destino. No podíamos imaginar ese valor", ha indicado, añadiendo que el valor que se les ha atribuido será "sometido a contradicción" mediante una pericial alternativa.

La ministra de Sanidad ha indicado que "seguimos igual que ayer", destacando que le siguen faltando "explicaciones" y pruebas que demuestren lo que realmente intenta defender el expresidente del Gobierno, que ha señalado que hablará del origen de dichas joyas ante el juez.

Un momento que ha aprovechado para confesar que cuando habla de las joyas no puede evitar pensar también en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recordando que ella tiene un ático por un valor "parecido al de esas joyas" que también quieren saber de dónde viene.

"Queremos explicaciones por todos sitios", ha indicado, asegurando que si hay pruebas de que es "un acto delictivo", lo señalarán y pedirán responsabilidades.

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