La alcaldesa de Castropodame (León), tras el incendio: "Se repite lo vivido porque los montes no están atendidos, no hay prevención"

Los detalles La alcaldesa de Castropodame confirma en Al Rojo Vivo que aunque la situación en estos momentos ha mejorado, un cambio de viento y las altas temperaturas pueden provocar que el fuego se reactive.

Un verano más en El Bierzo, León, se están quemando miles de hectáreas. Un equipo de laSexta está en Castropodame, con cierta tensión en el ambiente, aunque la situación está mejorando.

Al Rojo Vivo ha hablado con la alcaldesa del municipio de Castropodame, Pepi Álvarez, que ha confirmado que la situación en estos momentos ha mejorado, aunque la previsión del cambio de vientos y las altas temperaturas pueden provocar que el fuego se reactive y volver a tener unas grandes llamaradas como la pasada noche.

"El foco más preocupa ahora es el que está más cerca de Mataveneros, donde los pinares son muy altos y, si no disponemos de medios aéreos y llega la noches. Tenemos que nos pasaría como anoche, que no hay manera de pararlo", explica Álvarez.

La alcaldesa ha contado en Al Rojo Vivo que anoche se tuvieron que desalojar a más de 100 personas, sobre todo la gente mayor, y fueron evacuadas con ayuda de Protección Civil de la Guardia Civil y de los propios vecinos que ayudaron y muchos de ellos se llevaron a sus parientes a sus casas.

"Se repite lo vivido hace un año porque tenemos los montes como han estado siempre, muy mal atendidos, no tienen prevención. Y en cuanto hay un incendio de esta magnitud se mete en cualquier monte del Bierzo, con la cantidad de vegetación que tenemos, estos son fuegos imparables", afirma con preocupación Pepi Álvarez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido