Montesinos revela que Julito Martínez ampliará su declaración por escrito: "Habría sido un acuerdo con el juez"

El periodista Pablo Montesinos explica una información que publica su medio, Artículo 14, sobre la estrategia de defensa del que fuera hasta ahora amigo del expresidente del Gobierno, Julito Martínez.

Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, explica que, tal como les avanzan fuentes del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Julito Martínez, el que fuera hasta ahora amigo del expresidente, está preparándose para ampliar por escrito su declaración ante el juez Calama.

Julito ya implicó a Zapatero en el rescate de Plus Ultra y había mostrado su intención de colaborar con la investigación, siguiendo así la 'doctrina Aldama'. Sin embargo, en su declaración ante el juez no dijo cómo habría intervenido el expresidente en el rescate de la compañía. Según explica Montesinos, "esa es su intención y es lo que habría acordado con el magistrado Calama".

Además, añade Montesinos, "reconocen las fuentes consultadas por el periódico que en su declaración ante la Audiencia Nacional divagó en varias ocasiones y que no estuvo concreto". "Lo argumentan, según esas fuentes del caso, porque estaba recibiendo amenazas y de ahí que la intención de Julio Martínez sea ampliar esa declaración por escrito, no verbalmente, aunque todavía no concretan la fecha exacta.

Eso sí, "será próximamente", informa Montesinos, insistiendo en que "habría sido un acuerdo al que habría llegado con el magistrado". Por tanto, "la intención de Julio Martínez, exsocio de Zapatero, es ampliar su declaración, ser más concreto y hacerlo por escrito", concluye el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde analiza también el balance del curso político que hizo este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dedicó parte de su discurso precisamente al tema del expresidente Zapatero.

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