Ahora

caso Zapatero

Montesinos revela que Julito Martínez ampliará su declaración por escrito: "Habría sido un acuerdo con el juez"

El periodista Pablo Montesinos explica una información que publica su medio, Artículo 14, sobre la estrategia de defensa del que fuera hasta ahora amigo del expresidente del Gobierno, Julito Martínez.

Montesinos

Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, explica que, tal como les avanzan fuentes del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Julito Martínez, el que fuera hasta ahora amigo del expresidente, está preparándose para ampliar por escrito su declaración ante el juez Calama.

Julito ya implicó a Zapatero en el rescate de Plus Ultra y había mostrado su intención de colaborar con la investigación, siguiendo así la 'doctrina Aldama'. Sin embargo, en su declaración ante el juez no dijo cómo habría intervenido el expresidente en el rescate de la compañía. Según explica Montesinos, "esa es su intención y es lo que habría acordado con el magistrado Calama".

Además, añade Montesinos, "reconocen las fuentes consultadas por el periódico que en su declaración ante la Audiencia Nacional divagó en varias ocasiones y que no estuvo concreto". "Lo argumentan, según esas fuentes del caso, porque estaba recibiendo amenazas y de ahí que la intención de Julio Martínez sea ampliar esa declaración por escrito, no verbalmente, aunque todavía no concretan la fecha exacta.

Eso sí, "será próximamente", informa Montesinos, insistiendo en que "habría sido un acuerdo al que habría llegado con el magistrado". Por tanto, "la intención de Julio Martínez, exsocio de Zapatero, es ampliar su declaración, ser más concreto y hacerlo por escrito", concluye el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde analiza también el balance del curso político que hizo este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dedicó parte de su discurso precisamente al tema del expresidente Zapatero.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra: "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno"
  2. Última hora de los incendios en España | Perimetrado el incendio de Almorox (Toledo), que ha quemado 1.000 hectáreas, incluidas viviendas
  3. El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, la agencia de la ONU para el trabajo
  4. El rompecabezas de la vivienda: las exigencias de Junts y PNV chocan con el decreto del Gobierno, que se abre a negociar
  5. Nuevo frente en la guerra de Irán: los hutíes de Yemen atacan petroleros saudíes por "violar" su bloqueo naval en el mar Rojo
  6. Una explosión por una fuga de gas en Barcelona deja una lengua de fuego ardiendo durante horas en Sants