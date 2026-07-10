Cuando Goyo Jiménez hizo historia con el monólogo sobre las pandillas juveniles: de la mirada del conejo australiano al ataque del cangrejo ruso

El famoso humorista narraba como en un documental de animales todo lo que sabía sobre los jóvenes pandilleros españoles en este mítico monólogo en el que, como siempre, no lo contaba, lo hacía.

"El monólogo de hoy versará sobre un problema que me tiene bastante preocupado: el exceso de agresividad en la sociedad occidental contemporánea", comenzaba avisando Goyo Jiménez en este monólogo de El Club de la Comedia en el que reflexionaba acerca de la violencia y si era necesaria o no para después acabar hablando de las pandillas de jóvenes en España, que no tienen nada que ver con las americanas, recalcaba el experto en asuntos americanos.

El humorista narraba como en un documental de animales cómo son las noches de "fiestuqui" en nuestro país y no dudaba en imitar al poligonero típico de la época y sus técnicas camaleónicas, desde la mirada del conejo australiano al ataque del cangrejo ruso.

El presidente de EEUU tampoco puede sentirse a salvo. Por suerte, ellos están mucho más preparados porque han sido todos marines, aseguraba. No como Zapatero, quien presidía España en aquellos años... "Imaginemos que Mariano Rajoy fuera presidente. No, en serio, imaginémoslo", decía a su entregado público, para después ponerse en la piel del político.

Tampoco dejaba fuera de sus comparaciones a los policías españoles. "No lo cuento, lo hago".

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