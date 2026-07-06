El monólogo de Goyo Jiménez sobre cómo habría sido la llegada a la Luna si la protagonizara un español: "No lo cuento, lo hago"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos uno de los monólogos más recordados de El Club de la Comedia en el que Goyo Jiménez volvía a comparar la forma de hablar entre españoles y estadounidenses.

En 2011, Goyo Jiménez se subía al escenario de El Club de la Comedia para volver a demostrar por qué estaba considerado todo un "experto en asuntos americanos". En esta ocasión, el humorista centraba su monólogo en las diferencias entre el lenguaje de españoles y estadounidenses. "Allí no hablan, hacen eslóganes", aseguraba, antes de comparar cómo reaccionan unos y otros en situaciones cotidianas. Mientras que en España, si alguien no sabe algo, responde con un sencillo "ni puta idea", en Estados Unidos todo se transforma en una frase épica: "Está hecho del material con el que se forjan los sueños".

Para Goyo Jiménez, el verdadero problema es que "como no sabemos hablar bien, no tenemos frases históricas". A partir de ahí, el cómico imagina cómo habría sido el descubrimiento de América o la llegada a la Luna si los protagonistas hubieran sido españoles. "No lo cuento, lo hago", dice al recrear ese momento histórico.

Puedes volver a disfrutar del monólogo completo en el vídeo que acompaña esta noticia.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Dani Mateo, Antonio Molero, Goyo Jiménez y Julián López.

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