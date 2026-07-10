Carlos Cué, tras las críticas del arzobispo Argüello al Gobierno: "Quiere entrar en política contra el Gobierno y la Iglesia no está para hacer política"

El periodista critica las palabras que el ha dedicado al Gobierno de España el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

De nuevo, polémica con la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, volvió este jueves a arremeter contra el Gobierno en un acto en la sede de la Fundación Pablo VI. El jefe de los bispos afirmó que "cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito", haciendo referencia a los casos de corrupción que en los últimos meses han afectado al Ejecutivo.

Sin embargo, el propio Ejecutivo le ha respondido de forma muy clara. En este caso, ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien lo ha hecho: "¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?", cuestionó el ministro, asegurando a continuación "evidentemente eso sería falso y profundamente injusto".

El periodista de El País, Carlos E. Cué, critica estas palabras y la actitud de Argüello: "Es evidente que quiere entrar en política. No es la primera vez que lo hace. También pidió el adelanto electoral y ya hubo un enfrentamiento, un choque con el Gobierno muy fuerte, porque dijo que había que adelantar las elecciones. Los obispos no están para hacer política".

Por otro lado, destaca el periodista la diferencia con el Vaticano: "Hay una posición desde hace ya bastante tiempo muy diferente entre el Vaticano y la cúpula de la Iglesia española. Con el Vaticano hay buenas relaciones".

De hecho, "cada vez que hay un problema con la Iglesia española lo acaba resolviendo el Gobierno con el Vaticano, que no se mete en la política española, sino que mantiene una relación razonable", afirma y concluye Cué, recordando la visita del papa a España.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido