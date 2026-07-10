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Visiedo, alcalde de Turre (Almería), confiesa la "angustia" que están viviendo tras el incendio: "Estamos a disposición para ayudar"

El alcalde de Turre asegura que el incendio no ha afectado a su municipio, aunque las llamas llegaron muy cerca del término municipal. El regidor expresa su consternación por las víctimas y lanza un mensaje de apoyo.

Visiedo, alcalde de Turre (Almería), confiesa la "angustia" que están viviendo tras el incendio: "Estamos a disposición para ayudar"

José Antonio Visiedo, alcalde de Turre, uno de los municipios próximos a la zona afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería), ha asegurado que el Ayuntamiento permanece en contacto permanente con el puesto de mando y sigue de cerca la evolución de la emergencia.

"Estamos haciendo un seguimiento de las últimas noticias y pendientes de todo lo que está ocurriendo", ha señalado.

Respecto a la situación en su municipio, Visiedo ha explicado que, por el momento, el incendio no ha obligado a realizar evacuaciones ni ha llegado a afectar al término municipal: "De momento, en Turre no hemos tenido que desalojar a nadie. El incendio no ha afectado al término municipal, aunque se ha quedado muy cerca. Anoche estuvimos con Protección Civil comprobando sobre el terreno que no había entrado en nuestro municipio y ahora estamos a la espera de que se nos encomiende cualquier cometido".

El alcalde también ha expresado su consternación por las informaciones sobre las víctimas mortales y los desaparecidos: "Es una auténtica tragedia. Parece ser que sí hay desaparecidos y hablamos ya de doce fallecidos: cuatro personas en un vehículo, siete excursionistas y un ciclista. La angustia es enorme".

Visiedo ha explicado que permaneció durante buena parte de la noche pendiente de la evolución del incendio y que, desde el primer momento en que conocieron la magnitud de la emergencia, ofrecieron todos los recursos municipales a los ayuntamientos afectados.

"Anoche se nos hizo muy tarde siguiendo las últimas noticias que llegaban al puesto de mando. Esta mañana hemos vuelto a ponernos a disposición de los alcaldes de Los Gallardos, Antas y Vera. Desde primera hora ofrecimos nuestras instalaciones y todos los medios de los que disponemos para colaborar en todo lo que sea necesario", ha concluido.

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