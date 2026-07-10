Carlos Cué recuerda que en la zona del incendio de Almeria se vota a partidos que niegan el cambio climático: "Las tragedias pueden servir para cambiar las cosas"

El periodista Carlos E. Cué hace un análisis político tras la tragedia del incendio de los Gallardos, en Almería: "Tienen que cambiar cosas", asegura en Al Rojo Vivo. En el vídeo, su análisis completo.

Tras el terrible incendio de los Gallardos (en Almeria), el periodista Carlos Cué, de El País, recuerda que las tragedias suelen cambiar normativas. Alude, por ejemplo, al incendio de Guadalajara de 2005, que asoló parte de la provincia y cuyo origen fue una barbacoa y que provocó un cambio de normativa en el uso de estos productos.

"Vamos a ver qué cambia esto, porque evidentemente habrá que cambiar cosas", afirma Cué. Más aún, señala, "en una situación como la que tenemos ahora en una zona en la que, por cierto, hay muchísimo voto a partidos que niegan el cambio climático; de hecho, es una de las zonas de España donde más voto tienen estos partidos".

Por ende, insiste: "Vamos a ver si este tipo de tragedias pueden servir, dentro del drama y del horror que están viviendo muchísimas familias en este momento, para que cambien cosas y para que la gente de verdad deje de hacer un debate sobre si hay o no cambio climático".

Porque, como remata Antonio García Ferreras: "No hay debate. Hay terraplanistas y hay ciencia". Pero, efectivamente, "hay una serie de partidos y de organizaciones que aún están debatiendo abiertamente y en Almería, desde luego, es una discusión", concluye Cué, ante el recordatorio y la crítica del periodista Antonio Ruiz Valdivia: "Ha pasado de largo la prioridad nacional, pero el pacto que se ha firmado en Andalucía entre PP y Vox es un pacto negacionista".

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