Valdivia explica por qué la zona del incendio de Almería se convirtió en una ratonera: "Se juntan los barrancos, con las ramblas y la sierra"

El periodista almeriense Antonio Ruiz Valdivia explica la dificultad que tiene el terreno afectado por el incendio en Almería: "Los almerienses sabemos bien que si no conoces bien la ruta es el lugar perfecto para no poder salir".

Las víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería, que intentaron buscar una salida por su cuenta en lugar de seguir las recomendaciones oficiales, se encontraron con "una verdadera trampa". ¿Pero por qué se convirtió esa zona en una 'ratonera'?

La clave está en la propia estructura de la zona. Tal como explica el periodista almeriense Antonio Ruiz Valdivia, de InfoLibre, "se juntan los barrancos, con las ramblas y con la sierra, que está muy cercana. Los propios almerienses sabemos que si no conoces bien el campo o la ruta, no es que sea una ratonera ni un laberinto, es que no sabes ni a dónde vas. Estás totalmente perdido".

Porque, además, "son tierras tan áridas, estás en mitad casi de un desierto, que es totalmente mareante", añade el periodista.

Por tanto, insiste y concluye: "Esa combinación de barrancos, ramblas y sierra hace que si no eres de la zona y conoces exactamente los lugares, no puedas salir de ese enjambre que es la propia tierra".

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