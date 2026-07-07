El monólogo de Miki Nadal sobre los inventos "modernos" que nadie pidió: "¡Qué gilipollez más grande!"

En 2011, Miki Nadal ironizó sobre esos avances que solo sirven para complicarnos la vida y proponía centrar los esfuerzos en mejorar cosas que sí lo necesitan como, por ejemplo, "las bolsas para recoger los excrementos de los perro".

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos el monólogo de Miki Nadal donde reflexionó sobre esos inventos y diseños modernos que, en su opinión, han venido a complicar lo que antes funcionaba perfectamente. "¡Qué calidad, qué sensación de estar dentro de la película! En definitiva, ¡qué gilipollez más grande de invento!", afirmaba sobre el auge de las películas en 3D.

"Nos empeñamos en cambiar las cosas que ya están bien", aseguraba antes de poner varios ejemplos. El primero, los grifos modernos. "Ya no sabes qué hacer para que salga el agua", decía, haciendo referencia a esos modelos que se activan con sensores o mecanismos poco intuitivos. "Pareces el borracho del pueblo bailando", bromeaba.

Tampoco se libraban las pilas de los lavabos con diseños imposibles. "¡Hay algunas tan planas que tienes que ayudar al agua con la mano para que se vaya!", comentaba entre risas.

Como contrapunto, Nadal proponía centrar los esfuerzos en mejorar cosas que sí lo necesitan como "las cisternas de los aviones". "¿No pueden poner un silenciador? ¡Parece que te vayas a morir!", exclamaba. También ironizaba sobre las bolsas para recoger los excrementos de los perros: "Como forma de humillación para el propietario es increíble, ¡estaría fenomenal que inventaran un material que no transmitiera la temperatura a la mano!", remataba.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

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