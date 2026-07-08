El monólogo de Ernesto Sevilla sobre tener superpoderes: "Me gustaría tener superfuerza para defender a los débiles, como Paquirrín"

Ernesto Sevilla reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre que le gustaría haber sido superhéroe: "Me hubiera gustado tener superpoderes como en Marvel".

"Vamos a partirnos el culo esta noche", así arranca Ernesto Sevilla este monólogo en El Club de la Comedia, donde reflexiona sobre su profesión: "Soy humorista, me gustaría haber sido notario, pero no me dio la nota y me quedé en notas, que es lo que soy ahora mismo". Y es que el cómico destaca en el vídeo que no le gustaba "estudiar, a pesar" de su "envidiable estructura ósea craneal": "Tengo una buena almendra, en la foto cuando salgo con mis amigos parece que salgo en primer plano y ellos detrás o que mis amigos se han ido de vacaciones a la Isla de Pascua".

A Ernesto Sevilla también le hubiera gustado "ser un superhéroe y tener superpoderes como los de Marvel": "Por ejemplo, ser invisible, pero solo cuando yo quiera". Además, también quiere tener "superfuerza": "¿Quién no ha pensando en tenerla para defender a los débiles que no se pueden defender como a Paquirrín?". Y es que el humorista señala que "siempre se están metiendo con Kiko Rivera, y reflexiona: "¿Qué ha hecho él?, ¡nada en absoluto!". "Que le dejen en paz, que no puede llevar una vida normal", afirma Ernesto Sevilla en este vídeo, donde destaca que el hijo de Isabel Pantoja no puede "ir al cine": "Avatar no la puede disfrutar porque al tener los ojos tan pequeños y juntos, las gafas se le solapan ".

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