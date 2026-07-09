Aruser@s Fresh
El impactante vídeo viral de un ciclista que se salva por centímetros del impacto de un rayo
Un hombre logra salir ileso después de que un rayo impacte contra un poste de luz justo a su lado mientras circulaba en bicicleta en plena tormenta. Puedes ver el vídeo viral aquí.
En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los virales más impactantes de la temporada, entre ellos el de un ciclista que estuvo a punto de sufrir una tragedia durante una fuerte tormenta.
Mientras circulaba en bicicleta, un rayo impacta de lleno contra un poste de luz situado a escasos centímetros de él. La potente descarga provoca un gran estruendo que hace que el hombre pierda el equilibrio y acabe en el suelo, aunque, afortunadamente, sale completamente ileso. "Ha vuelto a nacer", comentaba Angie Cárdenas tras ver las imágenes en el plató.
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