El monólogo de David Guapo sobre los profesores: "De gimnasia no cuenta, que va todo el día en chándal"

David Guapo asegura en su monólogo en El Club de la comedia que "el factor común que tienen todos los profesores es que no hay ni uno solo que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo".

"Lo que más mola de salir en la tele es sorprender", destaca David Guapo al llegar al plató de El Club de la Comedia, donde confiesa "que está difícil porque la gente está muy acostumbrada a todo": "A mí no me sorprende nada, ya he visto todo, hasta a Paquirrín en3D en 'Torrente'". Y es que "cuando crees que nada te puede sorprender, pum, aparece Eduard Punset anunciando pan bimbo", destaca el cómico, que confiesa en su monólogo: "A mí me deja alucinado, ¿quién tuvo la idea?".

Por otro lado, David Guapo pregunta "si hay algún profesor entre el público", pero matiza: "De Gimnasia no cuenta, que va todo el día en chándal y parece el yonqui del instituto". Además, el humorista señala que "hay profesores de todos tipos" pero todos tienen un "factor común": "No hay ni un solo profe ni en marte que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo": "Y tú lo ves y dices, ¡pero si es el de casa!, ¡dale al play!".

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