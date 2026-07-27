Ana Milán explica en su monólogo "el teorema del chándal": "A más chándal, menos prestigio"

Ana Milán reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre su "teorema del chándal": "Fíjate si el chándal desprestigia que en los Juegos Olímpicos cuando desfilan lo hacen de traje y hasta con sombrero".

"Qué guapos que estáis todos", arranca Ana Milán su monólogo en El Club de la Comedia, donde confiesa: "Yo también me he puesto mona para venir a veros, si hubiera sido por mí hubiera venido en pantunflas, porque hay que reconocer que una persona fuera de su casa en pantuflas ya de risa, bueno, risa y desconfianza". "Si a mí me pilla un autobús y los de la ambulancia llegan en pantuflas... me espero a la siguiente", destaca la actriz en este vídeo, donde afirma que "las cosas cómodas desprestigian".

"Por eso, tenemos que vestir asi, estamos muy monas pero es incómodo, yo lo llamo 'el teorema del chándal', a más chándal, menos prestigio", señala Ana Milán, que reflexiona: "Fíjate si el chándal desprestigia que en los Juegos Olímpicos cuando desfilan lo hacen de traje y hasta con sombrero". Sin embargo, la actriz explica que "hay una excepción en el teorema del chándal": "Es Lady Gaga, que tú la ves en chándal y dices, '¿ves como cuando te arreglas estas mona, boba?'".

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