Ana Milán debuta como modelo desfilando para L'Oréal en la Semana de la Moda de París

Ana Milán ha debutado como modelo en el desfile de L'Oréal en la Semana de la Moda de París, donde también han desfilado estrellas internacionales como Heidi Klum o Eva Longoria.

La Semana de la Moda de París ha arrancado con muchas caras conocidas que han apostado por los pantalones cortos. Es el caso de Ana de Armas y Hailey Bieber. Por su lado, Madonna llegó al desfile junto a su pareja y su hija, Lourdes, en el desfile de Saint Laurent, donde también ha reaparecido Carla Bruni.

"Hemos visto a Madonna con las gafas de sol y le ha cambiado la cara, está completamente planchada", destaca Angie Cárdenas mientras que Alfonso Arús afirma que "hay varias famosas que nos han dado el cambiazo": "Una de ellas es Heidi Klum y la otra, Madonna".

Además, Ana Milán ha debutado como modelo en el desfile de L'Oréal junto a otras modelos de la talla de Heidi Klum o actrices como Eva Longoria o Jane Fonda.

Por su parte, Paris Jackson y Cara Delevinge han sido dos de las famosos que han acudido al desfile de Stella Mccartney. "Paris Jackson creo que ha sido una de las más elegantes", destaca Tatiana Arús.

