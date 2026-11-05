Rufián, sobre que ahora "Sánchez sea el Che Guevara de la vivienda": "Monstruo, que llevas años gobernando"

Gabriel Rufián reconoce que no han tenido la "suficiente fuerza para presionar al PSOE" lo necesario: "Sánchez es hábil y ahora se huele que los tiros van por la vivienda, pero nosotros hace mucho que dijimos que no iba de subvencionar sino de frenar la especularización".

Marc Giró entrevista en este vídeo a Gabriel Rufián, candidato de ERC a las elecciones generales del 29N. "Los últimos cinco años se ha multiplicado por diez el numero de milmillonarios mientras el 75% de la ciudadanos no puede comer cada día pescado ni carne fresca", critica el política catalán, que recuerda que "España es un país que cada vez crea más riqueza pero que cada vez la distribuye peor".

"La solución es aplicar impuestos a la riqueza y no al trabajo porque el 80% de impuestos en este país lo pagan las familias", asegura Rufián, que destaca que, "ahora mismo, un trabajador de una multinacional de alimentación paga más impuestos que el dueño de la cadena" y "eso es una burrada". Rufián asegura que no se han implantado más medidas para frenar esto porque no han podido "presionar lo suficiente al PSOE".

"Yo quiero un Gobierno del PSOE", asegura Rufián, que destaca que siempre y cuando "el PSOE esté sometido por según qué fuerzas como ERC, Bildu, Más Madrid...". "Para mí ese es el escenario ideal", se sincera el catalán, que insiste en que "hay que obligar al PSOE, si no no lo hace" y el mejor "ejemplo es la vivienda". Y es que Rufián critica que, "ahora, de repente, Pedro Sánchez, que es un tipo muy hábil, parece el Che Guevara de la vivienda".

"Monstruo, has gobernado durante años", critica Rufián, que señala que el presidente "huele que por ahí van los tiros" de las elecciones. "Nosotros hace mucho que dijimos que no iba de subvencionar la vivienda sino de frenar la especulación y, eso, pasa por una familia, una casa y, quien quiera más de una casa que lo pague", asegura Rufián, que analiza varias estadísticas: "El 45% de los inquilinos es pobre y está a una nómina sin pagar de estar en la calle". "En el mejor de los casos porque paga un piso y en el peor de los casos porque paga una habitación", explica el catalán, que señala que "hay familias viviendo en habitaciones".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.