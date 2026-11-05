Rufián, del problema de la vivienda: "Una familia, una casa, y quien quiera más para hacerse rico que pague un infierno en impuestos"

"Hay que obligar al PSOE, si no no lo hace, el ejemplo es la vivienda", asegura Gabriel Rufián, que denuncia que "si el pan hubiera subido como la vivienda hoy en día costaría 13 pavos": "Hay que frenar la especularización".

Gabriel Rufián afirma a Marc Giró en Cara al Show que "hay que presionar al PSOE" para que haga las cosas. "Yo quiero un Gobierno del PSOE, pero que esté sometido por según qué fuerzas como ERC, Bildu, Más Madrid...", explica el político catalán en este vídeo, donde asegura que, para él, "ese es el escenario ideal": "Hay que obligar al PSOE, si no no lo hace".

"El ejemplo es la vivienda", explica Rufián, que reflexiona tras el caso Maricarmen: "Ahora, de repente, Pedro Sánchez, que es un tipo muy hábil, parece el Che Guevara de la vivienda". "Monstruo, has gobernado durante años", critica Rufián, que señala que el presidente "huele que por ahí van los tiros" de las elecciones. "Nosotros hace mucho que dijimos que no iba de subvencionar la vivienda sino de frenar la especulación y, eso, pasa por una familia, una casa y, quien quiera más de una casa que lo pague", asegura Rufián.

Además, el político catalán explica que "el 45% de los inquilinos es pobre y está a una nómina sin pagar de estar en la calle": "En el mejor de los casos porque paga un piso y en el peor de los casos porque paga una habitación, hay familias viviendo en habitaciones".

"Si el pan hubiera subido como la vivienda, hoy en día costaría 13 pavos", asegura Gabriel Rufián, que explica que, en esa situación, "nadie dudaría que habría que intervenir el mercado del pan, no que hubiera que fabricar más", como se dice de las casas. "El que se quiera hacer rico con pisos que pague un infierno de impuestos", sentencia Rufián.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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