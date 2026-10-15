Raúl Arévalo desvela cómo fue rodar 'El Castillo' en antiguos clubs de carretera abandonados: "Energéticamente tiraba para abajo"

"Me impresionó una habitación en la que había una pegatina de 'La Sirenita'", recuerda el actor, que comparte cómo parte de las escenas se grabaron en antiguos clubs de carretera abandonados.

El rodaje de 'El Castillo' llevó a Raúl Arévalo y al resto del equipo a escenarios que resultaban difíciles rodar. En su visita a Cara al Show, el actor ha compartido algunas de las experiencias más impactantes que vivieron durante la grabación de la serie, basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano.

Muchas de las escenas han tenido lugar en antiguos clubs de carretera abandonados. Aunque el departamento de arte se encargó de decorar los espacios para adaptarlos a la ficción, algunas habitaciones conservaban prácticamente intacta su estructura original y todavía mostraban rastros de la vida de las mujeres que habían sido explotadas allí. "A mí me impresionó mucho una en la que había una pegatina de 'La Sirenita', dibujos de sus hijos", ha recordado Arévalo.

El actor también ha explicado que el ambiente de aquellos lugares podía afectar al estado de ánimo del equipo. "Dice Omar que cuando iba al rodaje y veía al equipo cansado, es cierto que energéticamente ahí te tiraba para abajo", ha comentado.

Durante una de las grabaciones, los neones de los antiguos clubs estaban encendidos y los camiones de producción permanecían aparcados detrás, por lo que desde fuera no siempre resultaba evidente que se estaba rodando una serie. "Una vez, rodando una de las escenas, se abrió la puerta, mandaron "¡corten!" y uno que llegaba ahí con un camión, veía que era un rodaje y se iba", ha contado Arévalo, remarcando que no fue un caso aislado: "Los de producción nos contaban siempre que un par de ellos venían y tenían que decirles que era un rodaje".

*Vuelve a ver el programa de 'Cara al Show' con los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá, en atresplayer.

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