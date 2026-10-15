Raúl Arévalo cuenta cómo engordó 22 kilos para interpretar al 'Suizo' en 'El Castillo': "No me podía abrochar los cordones"

El actor se transformó por completo para dar vida al proxeneta en la serie, pero la subida de peso le pasó factura: roncaba, respiraba mal y tenía acidez. "No lo repetiría", reconoce en Cara al Show.

Raúl Arévalo se transformó por completo para interpretar al 'Suizo' en 'El Castillo'. El actor apareció con la cabeza rapada, gafas y perilla, pero el cambio físico más llamativo fue el aumento de peso: llegó a engordar 22 kilos para meterse en la piel del personaje, una cifra que después ha conseguido perder.

"No habíamos pensado cómo tenía que ser, pero son 22 kilos, que son los que he perdido", ha explicado en su visita a Cara al Show, donde ha desvelado cómo surgió la imagen del personaje. Mientras preparaba 'El ser querido', la guionista Isa Peña le pasó el libro de Mabel Lozano y le propuso interpretar al 'Suizo'.

Arévalo empezó a probar diferentes versiones de su aspecto con una aplicación que permitía modificar el rostro. "Me hice calvo y, probando, había uno que era calvo, con gafas y perilla. Se lo enseñé a Edu e Isa Peña y les encantó", ha contado. Un año después, estaba rodando con esa apariencia.

Para ganar peso, al principio contó con la ayuda de un entrenador y una nutricionista. Sin embargo, llegó un momento en el que se relajó con las pautas y pasó de una alimentación controlada a los excesos. "Empecé a hacerlo bien, pero hubo un momento que me dejé llevar y pasé del aguacate y la grasa buena al donut, la hamburguesa y las grasazas. Mal por mi parte", ha reconocido el actor, señalando que las consecuencias no tardaron en aparecer. "No me podía abrochar los cordones, roncaba, respiraba mal, tenía acidez...No lo repetiría", ha asegurado.

Durante el rodaje, sus compañeras llegaron a preocuparse por él. Arévalo ha recordado que, después de una escena, Isabel y Elena le llamaron para decirle que ya habían grabado suficiente material con su aspecto más voluminoso y que, como solo quedaba un capítulo por rodar, podía empezar a perder peso aprovechando el salto temporal de la historia.

Marc Giró no ha podido evitar preguntarle qué ocurriría si hubiera una segunda temporada de 'El Castillo'. "Les diría que el Suizo se ha pinchado Ozempic", ha zanjado entre risas el actor.

*Vuelve a ver el programa de 'Cara al Show' con los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá, en atresplayer.

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