La entrevista completa de Raúl Arévalo en Cara al Show: de Cupido en Ikea a 'El Suizo' en 'El Castillo'

El actor visita Cara al Show para presentar 'El Castillo' la serie basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano, y recuerda el exigente proceso físico al que se sometió para interpretar al 'Suizo'. "No lo repetiría", reconoce.

Raúl Arévalo ha visitado Cara al Show para presentar 'El Castillo', una serie de seis capítulos que aborda el mundo de la prostitución y la trata de mujeres. El actor ha conversado con Marc Giró sobre el rodaje, la transformación física que exigió su personaje y algunas de las experiencias que más le impactaron durante la grabación. "Más que entrevista vengo como fan", ha confesado al entrar en el plató.

Marc Giró ha definido la ficción como una serie "imprescindible" que invita a reflexionar sobre la sociedad española. Basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano, la producción se adentra en las redes de explotación sexual y en el negocio que las sostiene. El presentador ha reivindicado el trabajo de la escritora, señalando que lleva años documentando esta realidad y predicando "en el desierto".

"No me podía abrochar los cordones"

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la entrevista ha sido la transformación física del actor para dar vida al 'Suizo'. Arévalo tuvo que engordar 22 kilos para el papel, un peso que después consiguió perder. La idea inicial sobre el aspecto del personaje no estaba definida, pero una prueba con una aplicación que modificaba su imagen acabó dando con la apariencia que convenció al equipo: cabeza rapada, gafas y perilla.

El actor ha explicado que comenzó el proceso acompañado por un entrenador y una nutricionista. Sin embargo, llegó un momento en el que dejó de seguir las pautas iniciales y pasó de una alimentación controlada a consumir productos mucho más calóricos. "Me dejé llevar y pasé del aguacate y la grasa buena al donut, la hamburguesa y las grasazas, mal por mi parte", ha reconocido.

Unas consecuencias que no tardaron en aparecer. "No me podía abrochar los cordones, roncaba, respiraba mal, tenía acidez...No lo repetiría", ha relatado Arévalo, confesando que durante el rodaje, el equipo también estuvo pendiente de su estado físico. Después de grabar una escena en la que aparecía en calzoncillos, Isabel Peña y Elena Martín Jimeno se preocuparon por él y le sugirieron que comenzara a perder peso, ya que solo quedaba por rodar una secuencia.

El rodaje en clubes de alterne que más le impactó

Más allá del cambio físico, el intérprete también ha compartido algunos de los momentos más duros vividos durante la grabación. Parte de la serie se rodó en antiguos clubes de carretera abandonados, cuyos espacios se conservaron en gran medida pese a la intervención del departamento de arte.

Al actor le impactó especialmente encontrar vestigios de la vida de las mujeres que habían pasado por aquellos lugares. "A mí me impresionó mucho una en la que había una pegatina de 'La Sirenita', dibujos de sus hijos", ha recordado.

El ambiente durante las jornadas de rodaje también resultaba difícil. Arévalo ha contado que, con los neones encendidos y los camiones de producción estacionados detrás, algunas personas llegaban a acercarse al lugar sin saber que se estaba grabando una serie. En una ocasión, incluso tuvieron que parar una escena cuando alguien abrió la puerta y entró en el local. "¡Vamos, puteros!", ha denunciado Marc Giró.

Trabajar con Elena Martín Jimeno, Sandra Romero e Isabel Peña

Durante la entrevista, el actor también ha puesto en valor el trabajo de sus compañeras en la serie, entre ellas Isabel Peña, Elena Martín Jimeno y Sandra Romero. Marc Giró ha destacado que "el 90% del equipo estaba formado por mujeres". "Quiero repetir con ellas siempre, sin desmerecer a otros equipos. Hay algo que, haciendo autocrítica de los hombres y de determinado tipo de hombre, ya estoy a veces cansado de algunos ambientes de set", ha explicado Arévalo. "Se agradece la energía femenina", ha añadido.

Puedes ver más anécdotas graciosas del rodaje, su relación de amistad con Omar Ayuso o el divertido juego de Cara al Show en el vídeo sobre estas líneas.

*Vuelve a ver el programa de 'Cara al Show' con los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá, en atresplayer.

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