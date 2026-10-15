La anécdota de Raúl Arévalo con un amigo de Omar Ayuso que no le reconoció: "¡Este le gusta mucho a mi madre!"

El actor habla en Cara al Show de su amistad con Omar Ayuso, a quien conoció durante la presentación de 'Yo, adicto' en el Festival de San Sebastián. Reconoce que el intérprete "es su conexión con otra generación".

Raúl Arévalo y Omar Ayuso han entablado una amistad que conecta dos generaciones de actores. El actor de 'El Castillo' cuenta en Cara al Show cómo conoció al intérprete, durante la presentación de 'Yo, adicto', de Javier Giner, en el Festival de Cine de San Sebastián. "Ahí dije: "Qué chaval más majo"", recuerda.

"Es verdad que Omar es mi contacto con otra generación", reconoce Arévalo, que también ha notado cómo ha cambiado el público que le reconoce por la calle a lo largo de su carrera. "Antes, con las series que hacía antiguamente, me conocía gente de todas las edades. Ahora noto que las películas que hago las van a ver hombres y mujeres de 60 para arriba y ese público me reconoce más. Luego hice un musical de los Hombres G y ahí me reconocen los niños", explica.

Pero la anécdota más divertida llega durante la celebración del cumpleaños de Omar Ayuso, cuando Arévalo acudió a su casa y se puso a hablar con uno de sus amigos, Iván. Tras conversar durante media hora sobre teatro, el joven le hizo una pregunta que dejó al actor desconcertado: "¿Y tú te dedicas a esto?". Arévalo decidió enseñarle entonces una de sus películas, 'Primos', en la que comparte protagonismo con Quim Gutiérrez. "¡Este le gusta mucho a mi madre!", reaccionó Iván.

*Vuelve a ver el programa de 'Cara al Show' con los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá, en atresplayer.

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