Rufián defiende "volver a los flujos migratorios": "Que lleguen centenares de personas con otra cultura a nuestros barrios es un reto, no un problema"

"Figaredo se va a poner a recoger tomates a 40 grados", ironiza Gabriel Rufián, que destaca que "Abascal no va a echar a los migrantes que asegura de España porque si no se tendría poner a trabajar hasta él".

Marc Giró pregunta a Gabriel Rufián en el plató de Cara al Show sobre la relación entre el crecimiento económico de un país y la inmigración. Y es que el político ironiza sobre que se prohíba la migración como quiere Vox: "Se va a poner Figaredo a recoger tomates a 40 grados". Además, Rufián destaca que "al final siempre hay un punto utilitarista": "Esto de decir que los inmigrantes pagan las pensiones y hacen los trabajos que no queremos es cierto y es cierto que Abascal no va a echar a nadie porque si no se va a tener que poner a currar hasta él".

Rufián defiende la migración, "primero por dignidad": "Yo soy hijo de migrantes andaluces que llegaron a Cataluña hace 70 años, sería una canallada que yo empezara a criticar". "Pero también es cierto que que lleguen centenares de personas con otro idioma y cultura a nuestros barrios es un reto, no un problema", asegura el político catalán, que destaca que "todo se tiene que basar en integración, en aceptación, convivencia, derechos y obligaciones, te llames como te llames". "Quien la hace la paga, te llames Antonio, Hassan o Nicolai", insiste y destaca que "dicho esto, no nos va a robar el trabajo la inmigración, quizá la inteligencia artificial".

Por otro lado, preguntado por sus palabras sobre las "migraciones ordenadas". El político catalán explica que se refiere a "recuperar flujos" y es que recuerda que "hasta hace unos años en Europa había flujos de migración legalizados". "Sira Rego ha sido la mejor ministra en lo que ha sucedido con Ceuta, lo dice claramente, volver a los flujos migratorios legalizados", insiste el político de ERC, que destaca, además, que "hay en el mundo 258 millones de personas migrando por las guerras, la crisis migratorias, el cambio climático...".

"Lo que ha cambiado no son los migrantes sino las políticas", insiste Gabriel Rufián, que destaca que se está "vendiendo la moto de que el migrante es el culpable de tu situación" y "no hay nada peor que ser pobre excepto culpar a otro más pobre de lo pobre que eres": "Eso sí que es chungo y absurdo". Por todo ello, el político de ERC pide "volver a esos flujos migratorios porque la alternativa es que mueran en el mar".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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