El vídeo de la emocionante actuación de Chiara Oliver cantando 'Margarita' en el plató de Cara al Show

Marc Giró cierra su nuevo programa en laSexta, Cara al Show, con la emocionante actuación de la cantante Chiara Oliver, que canta en el plató su tema 'Margarita'. Puedes verla en este vídeo.

Marc Giró termina su primer programa de Cara al Show, el nuevo formato de laSexta, con una actuación musical. "Tenemos el placer de contar con el talento de Chiara Oliver", destaca el presentador, que explica que "la cantante interpretará 'Margaritas', el último adelanto de su nuevo esperado álbum".

"Amigas, amigos, amigues, todes, disfrutad de la voz de Chiara Oliver", destaca Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde da paso a la emocionante actuación de la artista con su guitarra. Puedes ver la actuación al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró