El problema de Jordi Évole por el que temió que Eduardo Casanova le ofreciera su documental 'Sidosa' a Risto Mejide: "Pensaba que se iba a ir"

"Estuve un cuarto de hora desaparecido (en el baño) y pensaba que se iba a ir y se lo iba a ofrecer a Risto Mejide", bromea Jordi Évole sobre cómo fue la conversación con Eduardo Casanova para producir 'Sidosa'.

Jordi Évole y Eduardo Casanova visitan el plató de Cara al Show para hablar de 'Sidosa', el documental que estrenan este jueves en el que el actor hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, 'Sidosa' nació de una conversación entre Jordi Évole y Eduardo Casanova en una cafetería y con una intermediaria de lujo: la también actriz y directora Leticia Dolera.

"En este país, si quieres contar algo y sentirte comprendido no hay mejor persona que Jordi Évole y el equipo de Producciones del Barrio", destaca Eduardo Casanova en este vídeo, donde el periodista recuerda cómo fue el primer contacto: "A mí me hace de enlace Leticia Dolera, que es amiga de los dos, y me dijo que me quería contar algo él". En aquel momento, hace tres años, Évole explica que el actor le dijo que "se lo tenía que pensar" y, finalmente, le dijo "que no estaba preparado". "Le dije que tranquilo, que no tenía ninguna prisa, que tenia que hacerse cuando él estuviera convencido", recuerda el presentador de Lo de Évole.

Tiempo después, volvieron a quedar y, en esa conversación, ya nació 'Sidosa'. Eso sí, no sin antes vivir Jordi Évole un 'tierra trágame' de manual por el que pensaba que iba a perder la oportunidad. "Me llevó a una cafetería preciosa con un café... que estuve un cuarto de hora desaparecido (en el baño) y pensaba que se iba a ir y se lo iba a ofrecer a Risto Mejide", bromea Jordi Évole sobre cómo se ausentó de la conversación durante 15 minutos para ir al baño por lo mal que le había sentado el café.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró