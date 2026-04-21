La tajante respuesta de Marc Giró a los que le piden que no cambie en laSexta: "Creían que me había doblegado..."

Marc Giró aparece a caballo en su nuevo programa en laSexta, Cara al Show, donde protagoniza un monólogo inicial en el que muestra los mensajes que ha recibido criticando su fichaje: "Incluso, Sánchez me lo dijo en Lo de Évole".

"Ahora con todo esto de la crisis del petróleo en Irán, yo creo que la mejor manera de llegar es a caballo", destaca Marc Giró, que irrumpe en el plató de Cara al Show, su nuevo programa en laSexta, cabalgando.

"Buenas noches y bienvenidos a Cara al Show, con Marc Giró, que resulta que soy yo", afirma el presentador del programa, que reflexiona sobre las críticas que ha recibido por su fichaje en laSexta tras su programa en RTVE: "Cuando se anunció mi fichaje por laSexta, motivo por el que dejé RTVE, intenté hacer las dos cosas a la vez, como Chenoa, mucha gente me hizo llegar su preocupación porque pensaban que aquí no tendría la misma libertad de expresión".

"Pensaban que me cortarían las alas, que no podría decir lo que quisiera y cómo quisiera, que me controlarían a mí, algunos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista", recuerda Marc Giró, que destaca que había gente que creía que se había "doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del Ibex35". "He recibido algunos mensajes en las redes pidiéndome que no cambie", cuenta el nuevo presentador de laSexta, que enseña en el vídeo que hay sobre esta noticia algunos de los mensajes que le han hecho llegar a través de las redes sociales como: "Que el dinerito no te cambie" o "Esperemos que no le hagan cambiar mucho".

"Incluso, Sánchez me lo dijo en Lo de Évole", recuerda Marc Giró, que enseña en el vídeo un momento de la entrevista con Jordi Évole en el que el presidente del Gobierno le dice lo siguiente: "Lo que sí te quiero desear, Marc, es que no te cambie el tiempo porque lo que transmites esa autenticidad, valentía, coraje...".

"Les voy a responder a todos de una vez", destaca Marc Giró en el vídeo, donde puedes ver su tajante respuesta con música incluida.

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