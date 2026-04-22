La entrevista completa de Marc Giró a Jordi Évole y Eduardo Casanova en 'Cara al Show': "Conocemos más personas con VIH de las que pensamos"

Jordi Évole y Eduardo Casanova visitan a Marc Giró en el plató de Cara al Show para hablar de Sidosa, el documental producido por el periodista y protagonizado por el actor en el que Casanova cuenta su historia tras descubrir que tenía VIH.

Marc Giró presenta en Cara al Show, su nuevo programa en laSexta, a sus dos próximos invitados: Jordi Évole y Eduardo Casanova, que estrenan este jueves 'Sidosa', un documental en el que su protagonista, Casanova, explica en primera persona su vida con VIH desde los 17 años.

Nada más aparecer en plató, Eduardo Casanova se arrodilla ante Marc Giró, al que también saluda con un beso en la boca y un fuerte abrazo mientras que Jordi Évole protagoniza un cómico momento al sentarse en el plató: "Me gustan mucho los asientos que has puesto porque no me llegan los pies al suelo, parezco un muñeco de José Luis Moreno".

"Ponme la mano detrás", pide Évole a Eduardo Casanova para figurar el muñeco. "Te tendría que meter la mano por el culo y entonces ya sería...", afirma el actor a Évole, que responde divertido: "A estas alturas, qué mas nos da". Por otro lado, Eduardo Casanova también bromea con el look de Jordi Évole, demostrando la gran complicidad entre ambos: "Le han puesto el pelo como Máximo Huerta cuando trabajaba con Ana Rosa, me he encontrado de homosexualizarle, como ves".

Sidosa, el documental de Évole y Eduardo Casanova

En 'Sidosa', el director y actor Eduardo Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. De esta forma, el actor se convierte en el primer famoso en España en contar públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus. Además, Eduardo Casanova destaca que es muy importante ver el documental porque parte de la recaudación va para organizaciones que ayudan a personas con VIH y que "están pasando por un mal momento económico".

Pero, ¿cómo se originó la idea del documental? "En este país, si quieres contar algo y sentirte comprendido no hay mejor persona que Jordi Évole y el equipo de Producciones del Barrio", afirma Eduardo Casanova mientras que Évole recuerda cómo fue el primer contacto: "A mí me hace de enlace Leticia Dolera, que es amiga de los dos, y me dijo que me quería contar algo él". Aquella conversación "fue hace tres años": "Me dijo que se lo tenía que pensar y luego me dijo que no estaba preparado, le dije que tranquilo, que no tenía ninguna prisa, que tenia que hacerse cuando él estuviera convencido",

Tiempo después, volvieron a quedar. "Me llevó a una cafetería preciosa con un café... que estuve un cuarto de hora de reloj (en el baño) y pensaba que se iba a ir y se lo iba a ofrecer a Risto Mejide", bromea Jordi Évole sobre cómo se ausentó de la conversación durante 15 minutos para ir al baño por lo mal que le había sentado el café.

"Hay que normalizar el VIH"

Y es que, como explican Jordi Évole y el propio Casanova en el plató, en España no existen referentes de este tipo. "El momento clave es cuando me pregunta por tres conocidos con VIH y yo empiezo a pensar y me voy a Freddie Mercury", recuerda el periodista, que destaca cómo "desde principios de los años 90 no hay nuevos referentes de personas conocidas que tienen VIH". Por su parte, Eduardo Casanova anima a normalizar esta situación, pero reflexiona a su vez sobre lo duro que es dar el paso: "Pasan cosas a nivel social, recibimos violencia".

El actor recuerda cómo fue el momento en el que se lo dijo por primera vez a alguien. Esa persona fue Paco León. Y es que Eduardo Casanova descubrió que tenía VIH cuando era uno de los actores más conocidos de España por interpretar, en ese momento, el papel de 'Fidel' en la serie 'Aída'. "Había que gestionar muchas cosas, hablamos de hace casi dos décadas", explica el actor, que reflexiona: "A día de hoy todavía hay mucho desconocimiento, pero hace dos décadas todavía había más, también farmacológicamente, sumado a que era una persona conocida".

"Es importante hablarlo, hay que normalizar el VIH, una de cada 100 personas tiene VIH", destaca el actor, que afirma que "conocemos a más personas con VIH de las que pensamos". "Nos hemos quedado con la normativa de que te ibas a morir y hay veces que las reacciones son parecidas", recuerda Casanova, que destaca que "hay que cambiar la forma en la que nos lo tomamos cuando nos lo dicen".

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